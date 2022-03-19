Білий Дім відповів на погрози Лаврова знищувати конвої з допомогою

Речниця Білого дому зазначила, що "на території України немає американських військ", а всі сили США діють виключно на території НАТО.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі відреагувала на заяву глави російського МЗС РФ Сергій Лаврова про наміри РФ знищувати конвої з допомогою від західних країн на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Раніше 18 березня в МЗС РФ заявили, що будь-які вантажі від західних країн, що надходять на територію України, вони вважатимуть конвоями зі зброєю, і збираються їх знищувати. Будь-які поставки зброї в Україну країну "стануть законною ціллю" для окупантів, - заявило МЗС РФ.

У відповідь, під час прес-брифінгу речниця Білого дому зазначила, що "на території України немає американських військ", а всі сили США діють виключно на території НАТО.

Так, Псакі применшила погрози Лаврова щодо матеріальної допомоги, що поступає в Україну після того, як президент США Джо Байден пообіцяв направити понад 800 мільйонів доларів на допомогу у сфері безпеки.

"Оскільки ми говоримо про операції з пересування конвоїв і переміщення допомоги, то це не ті органи, які переміщатимуть цю допомогу всередині України... Ми уважно спостерігаємо за діями, за триваючою ескалацією дій росіян, і ми будемо уважно стежити, якщо вони продовжать цю погрозу", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ.