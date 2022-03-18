"Зараз я їду до Польщі з двома колегами з благодійної організації "Chippy Larder", - написав він у твіттері.ю

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон за кермом вантажівки особисто везе гуманітарну допомогу Україні до кордону Польщі.

"Зараз я їду до Польщі з двома колегами з благодійної організації "Chippy Larder", щоб зробити доставку до Червоного Хреста. Це буде довго, але я триматиму вас у курсі", - написав він у своєму Twitter.

Фото: twitter.com/David_Cameron

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Нагадаємо, за минулу добу в Україну ввезли майже 7,8 тис. тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажів: дизельне пальне, генератори, ліхтарики, тепловізори, медичні намети, дизельне пальне, продукти харчування, лікарські засоби тощо. Також як гумдопомогу оформили 150 транспортних засобів.