За добу в Україну ввезли майже 7,8 тис. тонн гуманітарної допомоги, - Держмитслужба

Як гумдопомогу оформили також 150 транспортних засобів.

Упродовж 17 березня в Україну було ввезено майже 7,8 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомили в Державній митній службі.

"Серед гуманітарних вантажів: дизельне пальне, генератори, ліхтарики, тепловізори, медичні намети, дизельне пальне, продукти харчування, лікарські засоби тощо", - повідомили митники.

Також як гумдопомогу оформили 150 транспортних засобів. Серед них - легкові й вантажні автомобілі, автобуси, карети швидкої та пожежні автомобілі.

Нагадаємо, за 21 день вторгнення РФ Харківщина отримала понад 200 вагонів і 100 фур гуманітарної допомоги. А за добу до Київської області надійшло 266 тонн гумвантажу.