Головний прокурор Євросоюзу Лаура Кевеші приїхала до України

Вона є першою з офіційних осіб ЄС, які відвідали нашу державу у складний воєнний час.

Головний прокурор Євросоюзу Лаура Кевеші прибула підтримати нас до України.

Про це повідомила Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Кевеші – перша з офіційних осіб Євросоюзу, які відвідали нашу державу у складний воєнний час.

“Обговорили взаємодію Прокуратури ЄС із task force Офісу Генпрокурора для пошуку, арешту та конфіскації активів воєнних злочинців. Ми маємо знайти все, що належить тим, хто запускає ракети по нашому дому і підтримує масові вбивства цивільних. Їхнє майно піде на відбудову держави та компенсацію втрат кожному українцю”, – зазначила Венедіктова.

За словами генпрокурорки, українська прокуратура отримала від Кевеші беззаперечну підтримку. “Вона з першого дня запропонувала нам допомогу і спільні зусилля для відсічі російської агресії. Головний прокурор ЄС щиро вважає, що Україна нині – фортеця Європи”, – сказала Венедіктова.

Окрім того, сьогодні була підписана Робоча угода про співпрацю між Офісом Генерального прокурора та Європейською прокуратурою (EPPO). Україна – перша країна, з якою прокуратура ЄС уклала такий документ.

Головний прокурор Євросоюзу привезла також лист підтримки українським прокурорам від колег з EPPO.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який, попри бойові дії, відвідав Київ з головами урядів Чехії та Словенії, закликав інших європейських лідерів наслідувати їхній приклад.