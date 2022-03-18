Передавав дані розташування ЗСУ: ексзаступника голови Фонду держмайна затримали за держзраду

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру в державній зраді колишньому першому заступнику Фонду державного майна України, який передавав окупантам дані розташування Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба ОГП.

З 24 лютого по 16 березня 2022 року громадянин України на території міста Києва у месенджерах долучився до антиукраїнських чатів і передавав представникам Російській Федерації та представникам ДНР/ЛНР дані щодо місць розташування особового складу та військової техніки Збройних сил України. Маючи військову освіту, він усвідомлював, що ці дані будуть використані ворогом для подальших бомбардувань мирних міст", - зазначили в Офісі генпрокурора. Також затриманий підозрюється у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.

Фото: Офіс генпрокурора