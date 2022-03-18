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Передавав дані розташування ЗСУ: ексзаступника голови Фонду держмайна затримали за держзраду

Держслужбовець співпрацював з окупантами з першого дня війни.

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру в державній зраді колишньому першому заступнику Фонду державного майна України, який передавав окупантам дані розташування Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба ОГП.

З 24 лютого по 16 березня 2022 року громадянин України на території міста Києва у месенджерах долучився до антиукраїнських чатів і передавав представникам Російській Федерації та представникам ДНР/ЛНР дані щодо місць розташування особового складу та військової техніки Збройних сил України. Маючи військову освіту, він усвідомлював, що ці дані будуть використані ворогом для подальших бомбардувань мирних міст", - зазначили в Офісі генпрокурора. Також затриманий підозрюється у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.

Фото: Офіс генпрокурора
"Підозрюваного затримано за ст. 615 КК України. Під час обшуку у нього виявлено та вилучено пістолети, набої, гранати і мобільний телефон. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповіли в ОГП. Нагадаємо, раніше помічника нардепа "ОПЗЖ" упіймали на шпигунстві для ФСБ Росії. За даними ДБР, зареєстровано вже 120 кримінальних проваджень за державну зраду та колабораціонізм.

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