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У всій Київській області вводиться комендантська година, – ОВА

Вона триватиме з 20:00 18 березня до 07:00 19 березня.

У всій Київській області вводиться комендантська година, – ОВА
Фото: facebook.com/koda.gov.ua

На всій території Київської області запроваджують комендантську годину. Вона триватиме з 20:00 18 березня до 07:00 19 березня.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Влада закликає людей не виходити на вулиці та в інші громадські місця. Це можна зробити тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи. 

"Оборона Київщини триває. Прошу з розумінням поставитися до комендантської години. Такі заходи вимушені. У першу чергу вони спрямовані на безпеку мешканців регіону", – пояснив голова ОВА Олександр Павлюк.

Раніше пресслужба ОВА назвала найнебезпечніші напрямки в області:

  • Житомирська траса
  • Буча – Ірпінь – Гостомель
  • Макарів
  • північ Вишгородського району. 

"Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами. Гуманітарна допомога направляється в усі 7 районів Київщини", – повідомили в ОВА.

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