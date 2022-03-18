У всій Київській області вводиться комендантська година, – ОВА

На всій території Київської області запроваджують комендантську годину. Вона триватиме з 20:00 18 березня до 07:00 19 березня.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
Влада закликає людей не виходити на вулиці та в інші громадські місця. Це можна зробити тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи.
"Оборона Київщини триває. Прошу з розумінням поставитися до комендантської години. Такі заходи вимушені. У першу чергу вони спрямовані на безпеку мешканців регіону", – пояснив голова ОВА Олександр Павлюк.
Раніше пресслужба ОВА назвала найнебезпечніші напрямки в області:
- Житомирська траса
- Буча – Ірпінь – Гостомель
- Макарів
- північ Вишгородського району.
"Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами. Гуманітарна допомога направляється в усі 7 районів Київщини", – повідомили в ОВА.