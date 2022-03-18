Його створено для підтримки та координації всіх, хто бажає боротися за звільнення нашої землі від окупантів.

В Україні запустили офіційний сайт Центру національного спротиву для підтримки та координації всіх, хто бажає боротися за звільнення України від російських загарбників.

Про це повідомило у Facebook Головне розвідувальне управління Міноборони.

"Сайт створено Силами спеціальних операцій Збройних сил України задля підтримки та координації всіх, хто бажає боротися за звільнення нашої землі від окупантів з Московії", – йдеться в повідомленні.

На сайті, зокрема, розміщені практичні поради з оборони, життя в умовах відсутності звʼязку, безпеки в інтернеті, виготовлення коктейлів для ворожої техніки. Також ведеться хронологія українського спротиву.

"Ми навчимо тебе вести розвідку і передавати дані про противника. Розкажемо як ефективно чинити ненасильницький спротив, адже інколи бувають ситуації, коли зброї в руках не буде. Ти дізнаєшся, як не залишати слідів в інтернеті, щоб не мати проблем з окупаційними поліцаями. Тепер ти будеш знати, як надати першу домедичну допомогу пораненим. Так, ми воюємо із сильним ворогом, він переважає нас кількістю, він може тимчасово захопити те чи інше місто. Але він ніколи не зможе його втримати, бо в кожному будинку на нього будемо чекати ми. І ми звільнимо кожен метр нашої землі, крок за кроком", – зазначено на сайті Центру.