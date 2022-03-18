Ця цифра не враховує втрат у Маріуполі, який постійно перебуває під обстрілами.

Фото: Роман Балук

У Львові провели соціальну акцію “Ціна війни” – на площі Ринок виставили 109 порожніх дитячих візочків. Вони є символами українських дітей, яких окупанти вбили під час війни.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

“За 22 дні повномасштабного вторгнення російські війська безжально вбили 109 українських дітей. 109 дітей, які стали ангелами й тепер, замість рішучих дій світу, охороняють небо України. Ця цифра не враховує втрат у Маріуполі, який постійно перебуває під обстрілами. Львів, що сьогодні став вимушеною домівкою для багатьох дітей, яким разом із мамами вдалось евакуюватися з-під обстрілів, вкотре привертає увагу до смертей безневинних дітей”, – зазначають організатори акції.

Мерія закликає дорослих усього світу єдиним щитом уберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє – вимагати від урядів інших країн закрити небо над Україною.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора України, внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 18 березня загинуло 109 дітей і більш ніж 130 поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській – 55, Харківській – 34, Донецькій – 26, Чернігівській – 29, Миколаївській – 20, Житомирській – 15, Сумській – 14 і Херсонській – 14 областях.

Унаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 439 закладів освіти, 63 з яких повністю зруйновано.

Ці дані не є остаточними через відсутність можливості оглянути місця, де ведуться активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях.