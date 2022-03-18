Українська авіація знищила майже чверть літаків і половину вертольотів РФ, – речник Командування Повітряних сил

Українським військовим від початку війни вдалося збити майже 100 ворожих літаків.
Про це речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.
Він значив, що українська авіація знищила майже четверту частину літаків і половину вертольотів РФ.
“Тактику вони змінили, тому що зазнають колосальних втрат. Якщо нові дані підтвердяться, то незабаром матимемо “ювілей” – 100 збитих літаків (усього на початок війни вони зібрали 450), а по вертольотах уже досягли цієї цифри (всього було 250)”, – сказав Гнат.
Гнат додав, що наша ударна авіація і артилерія вдало відпрацьовує по їхніх засобах ППО, знищено під пів сотні одиниць, дещо вдається захопити.
Нагадаємо, сьогодні близько 8:15 у Бучанському районі на Київщині підрозділи ППО Сухопутних військ України збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.