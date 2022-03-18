Українська авіація знищила майже чверть літаків і половину вертольотів РФ, – речник Командування Повітряних сил

“Тактику вони змінили, тому що зазнають колосальних втрат".

Українським військовим від початку війни вдалося збити майже 100 ворожих літаків.

Про це речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він значив, що українська авіація знищила майже четверту частину літаків і половину вертольотів РФ.

“Тактику вони змінили, тому що зазнають колосальних втрат. Якщо нові дані підтвердяться, то незабаром матимемо “ювілей” – 100 збитих літаків (усього на початок війни вони зібрали 450), а по вертольотах уже досягли цієї цифри (всього було 250)”, – сказав Гнат.

Гнат додав, що наша ударна авіація і артилерія вдало відпрацьовує по їхніх засобах ППО, знищено під пів сотні одиниць, дещо вдається захопити.

Нагадаємо, сьогодні близько 8:15 у Бучанському районі на Київщині підрозділи ППО Сухопутних військ України збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.