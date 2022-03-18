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Українська авіація знищила майже чверть літаків і половину вертольотів РФ, – речник Командування Повітряних сил

“Тактику вони змінили, тому що зазнають колосальних втрат".

Українська авіація знищила майже чверть літаків і половину вертольотів РФ, – речник Командування Повітряних сил
Фото: mil.ru

Українським військовим від початку війни вдалося збити майже 100 ворожих літаків.

Про це речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він значив, що українська авіація знищила майже четверту частину літаків і половину вертольотів РФ.

“Тактику вони змінили, тому що зазнають колосальних втрат. Якщо нові дані підтвердяться, то незабаром матимемо “ювілей” – 100 збитих літаків (усього на початок війни вони зібрали 450), а по вертольотах уже досягли цієї цифри (всього було 250)”, – сказав Гнат.

Гнат додав, що наша ударна авіація і артилерія вдало відпрацьовує по їхніх засобах ППО, знищено під пів сотні одиниць, дещо вдається захопити.

Нагадаємо, сьогодні близько 8:15 у Бучанському районі на Київщині підрозділи ППО Сухопутних військ України збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

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