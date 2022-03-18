Росія витратила майже всі запаси ракет і намагається виробляти їх цілодобово, – Генштаб

Стратегічні завдання російських військ розгромити угрупування ЗСУ, вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей і встановити контроль над лівобережною Україною залишаються невиконаними.

Частково ворогу вдалося тимчасово зайняти населені пункти і контролювати шляхи сполучення в Донецькому та Південнобузькому районах. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 12 годину.

За рахунок переміщення незлагоджених і небоєздатних підрозділів Центрального і Східного військових округів окупанти намагаються наростити свої сили в напрямку Києва.

"У зв’язку з витратою майже всього боєзапасу ракет і деяких видів боєприпасів військово-політичним керівництвом прийнято рішення про переведення підприємств російського військово-промислового комплексу, що залучені до виробництва КРМБ "Калібр" та боєприпасів до РСЗВ “Смерч”, на цілодобовий режим роботи", – зазначили в Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському напрямках суттєвих змін у дільності росіян нема, вони зосередились на фортифікації зайнятих рубежів.

На Слобожанському та Сумському активних наступальних дій нема, ворог здійснює перегрупування та намагається налагодити логістичне забезпечення.

"Окупанти більш активно ведуть розвідку. Російські терористичні війська не полишають спроб заволодіти містом Ізюм, посилюють угруповання введенням додаткових підрозділів, здійснюють заходи з метою організації інженерного та матеріально-технічного забезпечення", – зазначили в Генштабі.

У Луганській області ворог активізувався біля Рубіжного і частково має там успіх. Війська Росії продовжують постійні обстріли незахищеної цивільної інфраструктури для залякування мирних мешканців і обмеження дій сил оборони.

У Донецькій області активних бойових дій ворог не вів.

На Таврійському напрямку противник намагається встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим у тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області.

На Південнобузькому напрямку активних дій російських окупантів не відзначено. Ворог продовжує здійснювати обстріли цивільної інфраструктури, нарощує систему логістичного забезпечення угруповання.

Нагадаємо, окупанти суттєво витратили свої ресурси. Командування збройних сил ворога вимушено вдається до крайніх заходів у питаннях комплектування особовим складом. Проводять приховану мобілізацію, залучають так званих “добровольців”, строковиків і курсантів, а також найманців із Сирійської Арабської Республіки.

Станом на 18 березня втрати особового складу Росії складають понад 14 000 осіб.