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Унаслідок удару окупантів по Львову поранено одну людину

Загиблих немає.

Унаслідок удару окупантів по Львову поранено одну людину
Фото: скріншот

Жертв унаслідок удару окупантів по Львову немає.

Про це на брифінгу повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Однак одна особа поранена.

Вона отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Козицький також додав під час брифінгу, що у Львові станом на зараз немає військових об’єктів.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Львову вранці 18 березня знищено будівлю авіаремонтного заводу.

За попередніми даними, було випущено 6 крилатих ракет, ймовірно Х-555, з підводного човна з акваторії Чорного моря. 

Дві ракети засобами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід" знищено в небі.

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