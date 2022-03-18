У Мінцифри підбили підсумки санкцій проти РФ за останню добу

Міністерство цифрової трансформації України підбило підсумки санкцій проти РФ за останню добу.
"23-тя доба захисту України від російського вторгнення, і чергова доба, коли світові лідери продовжують застосовувати санкції проти агресора", – повідомили в Мінцифри.
За даними міністерства, лише 17 березня:
- один зі світових лідерів у наданні цифрових рішень у галузі управління електроенергією та автоматизації Schneider Electric призупинила інвестиції та постачання в РФ і Білорусь;
- найбільший китайський виробник професійної техніки та електроніки Dahua зупиняє всі постачання до Росії, а весь товар, який залишиться на складах у Росії, компанія забере назад;
- японський розробник і видавець комп'ютерних ігор Square Enix, відомий за Guardians of the Galaxy, Deus Ex, Final Fantasy, NieR, Life is Strange, Tomb Raider та Outriders, зупинив продажі у РФ;
- новий пакет санкцій ЄС заборонив росіянам експорт заліза та сталі до Європи. Якщо раніше Росія мала рекордні обсяги сталі та була другим за величиною постачальником у світі, то тепер заборона експорту суттєво вдарить по російській економіці;
- шведські портові працівники відмовилися обслуговувати російські судна;
- гранди світового футболу "Реал", "ПСЖ" і "Мілан" відмовилися від співпраці з найбільшою букмекерською конторою РФ і припинили спонсорські контракти;
- американська біофармацевтика AbbVie відмовилася постачати ботокс до Росії.
"Смертний вирок економіці Росії підписано. Далі справи будуть лише гірші", – зазначають в українському міністерстві.