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У Мінцифри підбили підсумки санкцій проти РФ за останню добу

"Смертний вирок економіці Росії підписано. Далі справи будуть лише гірші".

У Мінцифри підбили підсумки санкцій проти РФ за останню добу

Міністерство цифрової трансформації України підбило підсумки санкцій проти РФ за останню добу. 

"23-тя доба захисту України від російського вторгнення, і чергова доба, коли світові лідери продовжують застосовувати санкції проти агресора", – повідомили в Мінцифри

За даними міністерства, лише 17 березня:

  • один зі світових лідерів у наданні цифрових рішень у галузі управління електроенергією та автоматизації Schneider Electric призупинила інвестиції та постачання в РФ і Білорусь;
  • найбільший китайський виробник професійної техніки та електроніки Dahua зупиняє всі постачання до Росії, а весь товар, який залишиться на складах у Росії, компанія забере назад;
  • японський розробник і видавець комп'ютерних ігор Square Enix, відомий за Guardians of the Galaxy, Deus Ex, Final Fantasy, NieR, Life is Strange, Tomb Raider та Outriders, зупинив продажі у РФ;
  • новий пакет санкцій ЄС заборонив росіянам експорт заліза та сталі до Європи. Якщо раніше Росія мала рекордні обсяги сталі та була другим за величиною постачальником у світі, то тепер заборона експорту суттєво вдарить по російській економіці; 
  • шведські портові працівники відмовилися обслуговувати російські судна;
  • гранди світового футболу "Реал", "ПСЖ" і "Мілан" відмовилися від співпраці з найбільшою букмекерською конторою РФ і припинили спонсорські контракти;
  • американська біофармацевтика AbbVie відмовилася постачати ботокс до Росії.

"Смертний вирок економіці Росії підписано. Далі справи будуть лише гірші", – зазначають в українському міністерстві.

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