У Мінцифри підбили підсумки санкцій проти РФ за останню добу

"Смертний вирок економіці Росії підписано. Далі справи будуть лише гірші".

Міністерство цифрової трансформації України підбило підсумки санкцій проти РФ за останню добу.

"23-тя доба захисту України від російського вторгнення, і чергова доба, коли світові лідери продовжують застосовувати санкції проти агресора", – повідомили в Мінцифри.

За даними міністерства, лише 17 березня:

один зі світових лідерів у наданні цифрових рішень у галузі управління електроенергією та автоматизації Schneider Electric призупинила інвестиції та постачання в РФ і Білорусь;

призупинила інвестиції та постачання в РФ і Білорусь; найбільший китайський виробник професійної техніки та електроніки Dahua зупиняє всі постачання до Росії, а весь товар, який залишиться на складах у Росії, компанія забере назад;

зупиняє всі постачання до Росії, а весь товар, який залишиться на складах у Росії, компанія забере назад; японський розробник і видавець комп'ютерних ігор Square Enix , відомий за Guardians of the Galaxy, Deus Ex, Final Fantasy, NieR, Life is Strange, Tomb Raider та Outriders, зупинив продажі у РФ;

, відомий за Guardians of the Galaxy, Deus Ex, Final Fantasy, NieR, Life is Strange, Tomb Raider та Outriders, зупинив продажі у РФ; новий пакет санкцій ЄС заборонив росіянам експорт заліза та сталі до Європи . Якщо раніше Росія мала рекордні обсяги сталі та була другим за величиною постачальником у світі, то тепер заборона експорту суттєво вдарить по російській економіці;

. Якщо раніше Росія мала рекордні обсяги сталі та була другим за величиною постачальником у світі, то тепер заборона експорту суттєво вдарить по російській економіці; шведські портові працівники відмовилися обслуговувати російські судна;

гранди світового футболу "Реал", "ПСЖ" і "Мілан" відмовилися від співпраці з найбільшою букмекерською конторою РФ і припинили спонсорські контракти;

і припинили спонсорські контракти; американська біофармацевтика AbbVie відмовилася постачати ботокс до Росії.

"Смертний вирок економіці Росії підписано. Далі справи будуть лише гірші", – зазначають в українському міністерстві.