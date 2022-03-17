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Глава Укренерго порівняв плани РФ приєднати Крим до ЗАЕС із запуском космічних кораблів за допомогою катапульти

Росія технічно не зможе приєднати Крим до Запорізької атомної.

Глава Укренерго порівняв плани РФ приєднати Крим до ЗАЕС із запуском космічних кораблів за допомогою катапульти
Фото: Енергоатом

Приєднати енергосистему Запорізької атомної електростанції до окупованого Росією Криму технічно неможливо. І навіть якщо такі плани у противника є, то вони абсолютно нездійсненні. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Приєднання чогось до Криму, зокрема ЗАЕС – це з технічного погляду історія з розряду про запуски космічних кораблів у космос за допомогою катапульти. Немає такої лінії, яка називається "ЗАЕС – Крим", тобто вони не зв'язані безпосередньо мережевою інфраструктурою. Видати щось у Крим із ЗАЕС і до синхронізації (з енергомережею Європи. – Ред.) було технічно неможливо, і зараз, після нашої синхронізації (з ENTSO-E. – Ред.), це й поготів технічно неможливо", – розповів Кудрицький.

Нагадаємо, з 3 березня ЗАЕС і її місто-супутник Енергодар перебувають під контролем окупантів. Станом на 10 березня на території АЕС перебувало 50 одиниць важкої техніки, близько 400 російських військових, багато вибухівки та зброї. 14 березня російські військові почали "утилізувати" боєприпаси на території станції – просто навпроти енергоблока №1.

Окрім того, 16 березня внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі ЗАЕС – Каховська 750 кВ, через яку здійснюється подача електроенергії із Запорізької атомної електростанції. Таким чином, із чотирьох високовольтних ліній робочою залишилася тільки одна. 

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