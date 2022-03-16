Дефолт у Росії: перспективи та наслідки

Але за наявними даними, цілком можливо об'єктивно проаналізувати, чи можливий дефолт, в якому вигляді що він означатиме для Росії та світу.

16 березня – день «Х» для російської економіки. Саме до 16 березня Росія має виплатити купон з облігацій в іноземній валюті. Простіше кажучи, виплатити відсотки іноземним інвесторам у розмірі 117 млн доларів. У зв'язку з цим, багато економічних експертів останній тиждень пророкують країні дефолт . Через великий ризик, що Росія вирішить послати кредиторів туди, куди ми послали російський військовий корабель, або виплатить, але у рублях. Заяви з боку Росії настільки суперечливі, що намагатися визначати за ними – як гадати на кавовій гущі.

Фото: EPA/UPG

Чи буде дефолт?

Це найпопулярніше економічне питання останніх днів. Якщо відповідати на нього просто – так, швидше за все, дефолт буде.

Але тут важливо зазначити, що цей дефолт буде "технічним". Це означає, що гроші у держави на виплату зовнішніх зобов'язань є (якщо проаналізувати економічні кроки Росії останніми роками, можна зрозуміти, що агресор готувався і до війни, і до ізоляції від заходу). А ось бажання виплачувати ці зобов'язання у валюті немає.

Раніше 5 березня 2022 року уряд РФ заборонив виплачувати більшості кредиторів борги у валюті, а 13 березня міністр фінансів Силуанов ще раз підтвердив, що РФ якщо і виконає зобов'язання щодо держборгу, то платитиме в рублях, поки західні країни не розморозять золотовалютні резерви. Потім сказав, що може й у валюті. Потім знову змінив позицію і остаточно всіх заплутав.

Тому, швидше за все, 16 березня зобов'язання належним чином погашені не будуть, і далі запуститься термін у 30 днів, після якого інвестори оголосять дефолт Росії.

Про ймовірний дефолт говорять і оцінки рейтингових агенцій. Fitch присвоїв Росії суверенний рейтинг С - "дефолт неминучий". Moody's знизили суверенний рейтинг Росії до переддефолтного, як і S&P. Подібну оцінку вже відкрито озвучує МВФ, а Morgan Stanley & Co навіть назвав дату дефолту - 15 квітня (якраз 30 днів після 16 березня).

Подібні оцінки роблять і інвестори. Так, значно зріс попит на CDS (спрощено страховку від дефолту). За даними ICE Data Services, ціни CDS свідчать, що ймовірність дефолту Росії протягом п'яти років становить 82%.

Загалом, швидше за все, рано чи пізно дефолт у Росії трапиться. Але якщо рано, то не через відсутність грошей виплачувати борги, а через політичне рішення не виплачувати їх (маючи при цьому фінансову можливість це зробити).

Які наслідки дефолту у РФ?

Наслідки дефолту передбачити дуже складно. Так, Росія вже проходила дефолт 1998 року, але порівнювати ці дві ситуації некоректно. По-перше, тоді була проблема з бюджетом (зараз запаси поки що є). По-друге, 1998-го дефолт був за рублевими зобов'язаннями, а не за валютними.

Фото: Денис Медведев / PhotoXPress Черга за продуктами, Моксква, 20 серпня 1998-го

Тим не менш, дефолт є дефолтом. Відповідно, наслідками будуть відтік інвестицій, підрив довіри до цынних паперів РФ та закриття ринку капіталу. Єдиним джерелом надходження валюти в країну залишиться продаж сировини та енергоресурсів.

Є ще наслідок дефолту як крос-дефолт. Дуже спрощено, коли і інші кредитори можуть вимагати виплатити борги передчасно. Що тільки посилить ситуацію.

Але якщо говорити об'єктивно, то через «ядерне бомбардування» російської економіки санкціями всі ці наслідки наздоганяють Росію вже зараз. І вже зараз санкції практично закрили будь-які можливості взяти у позику грошей у нерезидентів, та й на інвестиції розраховувати не варто. Росія та її економіка і так вже перетворюється на «Північну Корею-2», незалежно від оголошення дефолту.

Хіба що теоретично інвестори зможуть вимагати відшкодування грошей за рахунок продажу активів РФ за межами країни та заморожених ресурсів Центробанку, але це дуже тривалий процес.

Виходить, дефолт для Росії не страшний?

Тут питання із зірочкою. Факт у тому, що на відміну від державного боргу, у РФ більшу частину зовнішніх зобов'язань накопичили державні компанії. А суверенний борг, без сумніву, викличе і хвилю дефолтів за їхніми зобов'язаннями.

До того ж, ухвала уряду РФ про виплату боргів виключно в рублях поширюється також і на держкомпанії. І тут може піти каскад дуже неприємних для РФ подій.

По-перше, самі компанії перестануть мати змогу нормально працювати.

По-друге, їхнє майно закордоном можуть вилучити на користь кредиторів.

По-третє, корпоративний сектор країни-агресора переважно покладається на кредити на фінансування від державних банків. І дефолт перших може створити справжній колапс у фінансовому секторі.

Не слід також забувати, що в Росії весь більш-менш великий бізнес «живе» насамперед на держзамовленнях. І банкрутство або навіть фінансові обмеження замовника природно спричинять каскад банкрутств і тих же невиплат боргів банкам з боку компаній-виконавців.

Загалом наслідки дефолту передбачити складно, але з великою ймовірністю він спровокує проблеми на рівні держкомпаній – вони, у свою чергу, запустять ланцюгову реакцію банкрутств.

І, до речі, не лише держкомпаній. Так, через санкції та проблеми з Лондонською фондовою біржею (LSE) технічний дефолт може завтра оголосити і VK Company Limited («Вконтакте»). В даному випадку, знову ж таки, проблема не в грошах, а виключно в обмеженнях через ізоляцію заходом країни-агресора.

Фото: ferra.ru

Як це вплине на пересічного росіянина?

Навряд чи при здоровому глузді варто очікувати, що простий російський мужик із Тюмені стежить за макроекономічною стабільністю в РФ. Швидше за все, на словах дефолт, купон або CDS він вже переключить телевізор на звичну йому передачу Соловйова. Та й сама ідея не платити «проклятому Заходу» за боргами середньому росіянину дуже подобається.

Але оголошення дефолту, нехай і технічного, все ж таки матиме певні наслідки для життя цього умовного мужика.

Рубль ще більше впаде. Оскільки зараз від 300 до 415 млрд доларів золотовалютних резервів РФ фактично заморожені США та ЄС, то курс валюти так чи інакше підтримують компанії-експортери, продаючи свою виручку. Відповідно, з проголошенням дефолту проблеми почнуться в експортерів, і курс злетить ще більше.

Ціни на товари збільшаться, інфляція прискориться. Крім прямого зв'язку зростання цін через зростання курсу є ще непряма: наявність самого факту дефолту підніме ціни на весь ланцюжок поставок – починаючи від банальної передоплати за товар і закінчуючи вартістю страхування.

Відсоткові ставки за кредитами злетять ще більше і, швидше за все, на якийсь час сам факт кредитування бізнесу чи іпотека перестане існувати як явище.

Бюджет теж доведеться скорочувати, робити бездефіцитним – і все це за умов падіння економіки мінімум на 10%. А отже – наближається скорочення соціальних виплат та інших бюджетних стимулів, що безпосередньо торкнеться населення.

Робочі місця точно скоротяться як у державному секторі, так і серед компаній, орієнтованих на держзамовлення. Внаслідок цього підвищиться рівень безробіття.

Ну і, звичайно, саме слово «дефолт» точно негативно буде резонувати в суспільстві. Багато росіян чудово пам'ятають дефолт 1998-го і навряд чи розбиратимуться на його концептуальній відмінності від дефолту 2022-го.

Все це буде. Головне питання у тому – як швидко це станеться. Існує ймовірність, що наслідки будуть виявлятися роками.

Фото: EPA/UPG

Чи це вплине на світову економіку?

Непоправний вплив дефолту у Росії світову економіку – це страшилка російських пропагандистів.

Економіка Росії далеко найбільша у світі. Вона навіть у десятку найбільших не входить, поступаючись за обсягом ВВП Франції, Італії і навіть Кореї.

ВВП Росії становить лише 3% світового ВВП. Дефолт такої економіки матиме якийсь ефект, але дуже обмежений і точно не спричинить нової хвилі фінансової кризи. Хіба може вплинути на ціну енергоресурсів.

Та й кредитів Росії з 2014 року ніхто з країн та фінансових інститутів особливо не дає, вважаючи її вельми ризиковим активом, тож хвилі світового банкрутства очікувати не варто.

Чи стане це кінцем Росії?

Поки що про такі масштабні наслідки говорити зарано. Більше того, дефолт навряд чи заспокоїть військові амбіції шизофреніків у кремлі.

Достовірно оцінити вплив дефолту не може ніхто. Насамперед через відсутність достовірної та достатньої статистики за станом російської економіки.

Більше того, багато факторів свідчать про те, що Путін не повідомив про свої плани воювати в Україні ні свого міністра фінансів Олексія Силуанова, ні голови Центробанку РФ Ельвіра Набіулліної. А вони, у свою чергу, не змогли підготувати фінанси країни до нової реальності та розуміють можливі наслідки. Наприклад, попередити кремль, що більша половина золотовалютних резервів може стати різко недоступною. Саме тому поки що, за не підтвердженими даними, вони подали у відставку, і в обох ця відставка не була прийнята.

Фото: vestifinance.ru Глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна та міністр фінансів Антон Силуанов

Навіть якщо всі наслідки виявляться максимально плачевними для РФ, то період для настання ефекту - це місяці або роки. І чекати зміни наступного дня після 16 квітня або навіть наступного місяця – дуже наївно.Більше того, Росія справді готувалася до війни та певної ізоляції від світової економіки. Звичайно, вони зробили помилки, але не такі, що ведуть до однозначного краху одного слова «дефолт». Щоб звалити економічну допомогу новоявленого диктатора, треба ще поборотися.