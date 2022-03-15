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Понад 100 українських та міжнародних IT-компаній стали резидентами Дія.City

"Продовжуємо працювати, щоб зменшити тиск на економіку України в умовах війни".

Понад 100 українських та міжнародних IT-компаній стали резидентами Дія.City
Фото: t.me/zedigital

104 українські та міжнародні ІТ-компанії офіційно внесені до правового та податкового режиму Дія.City.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Продовжуємо працювати, щоб зменшити тиск на економіку України в умовах війни", – заявив він.

Серед нових резидентів:

  • Fintech Farm – британська компанія з українським корінням, що запускає mobile-only банки на нових ринках
  • Miratech – міжнародна компанія у сфері розробки ПЗ та автоматизації бізнес-процесів
  • Cinegy GmbH – компанія, яка займається розробкою та впровадженням ПЗ для телевізійного виробництва та мовлення
  • TietoEVRY – скандинавська компанія з надання ІТ-послуг у сферах автомобілебудування, фінансів, телекомунікації та ЗМІ, охорони здоров'я
  • SMRK VCF – український фонд, який займається венчурними інвестиціями у стартапи.

Нагадаємо, 15 липня 2021 року Верховна Рада прийняла другому читанні та в цілому законопроєкт №4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Законопроєкт визначає загальні засади функціонування спеціального режиму Дія.City для ІТ-компаній. Вони стосуються свободи діяльності, невтручання держави, презумпції правомірності діяльності, незмінності умов на 25 років, формального характеру процедури набуття статусу резидента Дія.City. Він також вводить поняття гіг-контрактів, які поєднують гнучкість фрілансу та соціальні гарантії.

Спеціальний режим "Дія City" запроваджується як альтернатива поточним умовам. Участь у ньому буде добровільною.

У грудні минулого року Рада проголосувала законопроєкт про спрощене оподаткування резидентів Дія.Сіty.

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