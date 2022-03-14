Гроші мають піти на підтримку соціальних послуг для вразливих груп населення.

Світовий банк надасть Україні додаткові 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє Економічна правда.

Гроші мають піти на підтримку соціальни хпослуг для вразливих груп населення.

Ці кошти є частиною пакету допомоги для України у розмірі 3 мільярдів доларів. З цією суми Україна вже отримала 350 мільйонів доларів екстреної допомоги.

Нагадаємо, що Рада виконавчих директорів Світового банку в ніч на 8 березня затвердила безкоштовний пакет додаткової бюджетної підтримки "Фінансування на відновлення в умовах складної економічної ситуації в Україні (FREE Ukraine)" на 489 млн доларів США.