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Світовий банк надасть Україні додаткові 200 мільйонів доларів

Гроші мають піти на підтримку соціальних послуг для вразливих груп населення. 

Світовий банк надасть Україні додаткові 200 мільйонів доларів
Фото: dw.com

Світовий банк надасть Україні додаткові 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє Економічна правда. 

Гроші мають піти на підтримку соціальни хпослуг для вразливих груп населення. 

Ці кошти є частиною пакету допомоги для України у розмірі 3 мільярдів доларів. З цією суми Україна вже отримала 350 мільйонів доларів екстреної допомоги. 

Нагадаємо, що Рада виконавчих директорів Світового банку в ніч на 8 березня затвердила безкоштовний пакет додаткової бюджетної підтримки "Фінансування на відновлення в умовах складної економічної ситуації в Україні (FREE Ukraine)" на 489 млн доларів США. 

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