Світовий банк надасть Україні додаткові 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє Економічна правда.
Гроші мають піти на підтримку соціальни хпослуг для вразливих груп населення.
Ці кошти є частиною пакету допомоги для України у розмірі 3 мільярдів доларів. З цією суми Україна вже отримала 350 мільйонів доларів екстреної допомоги.
Нагадаємо, що Рада виконавчих директорів Світового банку в ніч на 8 березня затвердила безкоштовний пакет додаткової бюджетної підтримки "Фінансування на відновлення в умовах складної економічної ситуації в Україні (FREE Ukraine)" на 489 млн доларів США.