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Викрадений мер Мелітополя перебуває в окупованому Луганську, - Запорізька ОВА

Доля міського голови Дніпрорудного поки невідома.

Викрадений мер Мелітополя перебуває в окупованому Луганську, - Запорізька ОВА
Фото: телеграм

Викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську. Про це повідомляється в телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації. 

«За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про «тероризм», - йдеться у повідомленні.

Також ЗОВА повідовмляє, що доля викраденого міського голови Дніпрорудного Євгена Матвєєва поки що лишається невідомою. 

Нагадаємо, що 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя, який відмовився співпрацювати з російськими військовими. 13 березня стало відомо, що російські військові викрали міського голову Дніпрорудного Запорізької області Євгена Мавєєва.

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