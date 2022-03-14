Викрадений мер Мелітополя перебуває в окупованому Луганську, - Запорізька ОВА

Викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську. Про це повідомляється в телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

«За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про «тероризм», - йдеться у повідомленні.

Також ЗОВА повідовмляє, що доля викраденого міського голови Дніпрорудного Євгена Матвєєва поки що лишається невідомою.

Нагадаємо, що 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя, який відмовився співпрацювати з російськими військовими. 13 березня стало відомо, що російські військові викрали міського голову Дніпрорудного Запорізької області Євгена Мавєєва.