Кличко про обстріли Києва: "Нам тікати нема куди, це наші домівки"

Оборона столиці триває майже три тижні, хоч росіяни планували взяти його за два дні.

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував обстріли столиці росіянами 14 березня. Він наголосив, що оборона міста триває майже три тижні, хоч російські війська планували взяти його за два дні.

"Нам тікати нема куди, це наші домівки, наші сім’ї, наше місто. Наша країна. І кожен, хто приходить до нас, повинен почуватися некомфортно", – сказав Кличко в ефірі "Радіо Свобода".

Він зазначив, що сьогодні внаслідок обстрілу було зруйновано дев’ятиповерховий будинок на київській Оболоні.

"Людям, які мешканці цього будинку, я запропонував місце, де вони можуть переночувати, евакуюватися... Людина десь 55, може, 60 років звернулася до мене, каже: «Я не хочу і нікуди не поїду, це моє місто, мої будинки. У мене домівки вже нема, але місто я буду захищати. Прохання до вас як до мера: дайте мені зброю, у мене вже нічого немає, але залишилося місто». Отакі дії, які ми бачимо сьогодні, вибухи, провокації проти мирного населення – вони дають ще більше обурення кожному з нас, більше ненависті", - розповів Кличко.

Мер наголосив, що жодного разу не чув серед киян, які лишилися в місті, про настрої тікати чи здаватися. Кличко додав, що більша частина жінок і дітей вже виїхали, натомість більшість чоловіків залишилися.

"Росіяни кажуть, що стріляють по військових об'єктах, подивіться – там лежить цивільний", - додав Кличко, згадавши про обстріл Куренівки.

"Зараз триває формування батальйонів територіальної оборони, йде навчання, і кожна вулиця, кожна домівка, кожне перехрестя, кожен блокпост зараз стають фортецею, щоб дати відсіч кожному, хто зазіхне на наше місто. Я як мер міста хочу звернутися до кожного: плани захопити місто – це тільки чиїсь плани, дурниці, які хтось собі в голові намалював. Ні в кого не вийде це зробити, тому що ми залишаємося тут і будемо боронити наше місто і нікому його не віддамо", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні близько 5-ї ранку в житловий будинок на столичній Оболоні влучив артснаряд. Унаслідок удару загинула 1 людина, ще 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.

Близько 11:00 сили ППО збили над Києвом російську ракету. Її уламки впали на житловий будинок на Подолі.