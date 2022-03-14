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Кадировці планували взяти в заручники дитбудинок, щоб шантажувати україську владу, - МВС

Саме в одному з дитячих будинків Київщини вони і знімали своє відео, на щастя, дітей евакуювали.

Кадировці планували взяти в заручники дитбудинок, щоб шантажувати україську владу, - МВС
Фото: Global Look Press

Бойовики Рамзана Кадирова хотіли захопити дитячий будинок у Київській області, щоб шантажувати українську владу.

Про це повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко.

Напередодні Кадиров опублікував відео, яке, на його думку, має довести його присутність в Україні, неподалік столиці та показати, що він вступив до активної фази війни. Відео зняте в закритому приміщенні, без вікон і світла. У МВС проаналізували ролик і дійшли висновку, що кадировці планували взяти мешканців дитячого будинку в заручники.

"Я не маю повноважень коментувати, чи знаходиться Кадиров на території України, однак МВС проаналізувало відео, яке виклав у мережу лідер чеченських бойовиків. Прийшли до висновку, що кадировці планували захопити мешканців дитячого будинку у заручники, а потім шантажувати Україну і весь світ. Саме в одному з дитячих будинків Київської області вони і знімали своє відео. На щастя, дітей раніше евакуювали", - розповів Денисенко.

Він також зазначив, що мета відео Кадирова – показати, що він воює разом зі своїми бойовиками. Оскільки його підрозділи, як з'ясувалося, в основному використовують лише як загороджувальні загони. Про появу таких загонів, зокрема, стало відомо з перехоплень розмов російських військовослужбовців.

Радник голови МВС Антон Геращенко ще 13 березня оприлюднив відео, на якому Кадиров обговорює зі своїм "спецназом" викрадення українських дітей. Один з російських військових доповідає Кадирову, що вони "одразу зухвало підійшли до дитячого будинку, зайшли всередину, але, на жаль, дітей там не виявилося".

Нагадаємо, 5 березня чеченські військові російської армії (також відомі як кадировці) захопили психоневрологічний інтернат у місті Бородянка Київської області. Бойовики замінували всі підходи до інтернату, прикриваючись підопічними та персоналом закладу, звідти вели артилерійський вогонь по позиціях української армії.

Пізніше стало відомо, що українські військові звільнили людей, які перебували в диспансері.

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