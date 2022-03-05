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Українські військові звільнили людей з психоневрологічного диспансеру в Бородянці

Пацієнтам допомогли вийти з території медзакладу, але вони досі перебувають у місті.

Українські військові звільнили людей з психоневрологічного диспансеру в Бородянці
Фото: Людмила Денісова

Українські військові звільнили людей, які перебували в психоневрологічному диспансері в Бородянці. Раніше стало відомо, що медзаклад захопили кадирівці.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на голову Київської ОВА Олексія Кулебу.

"Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13-ї години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Попри це, вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, хоч і великий стрес, але їм уже краще", - повідомив Кулеба. 

Нагадаємо, що 5 березня чеченські військові російської армії захопили психоневрологічний інтернат у місті Бородянка в Київській області. Омбудсман Людмила Денісова повідомила, що війська агресора замінували всі підходи до інтернату, прикриваючись підопічними та персоналом закладу, звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії.

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