Українські військові звільнили людей з психоневрологічного диспансеру в Бородянці

Пацієнтам допомогли вийти з території медзакладу, але вони досі перебувають у місті.

Українські військові звільнили людей, які перебували в психоневрологічному диспансері в Бородянці. Раніше стало відомо, що медзаклад захопили кадирівці.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на голову Київської ОВА Олексія Кулебу.

"Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13-ї години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Попри це, вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, хоч і великий стрес, але їм уже краще", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, що 5 березня чеченські військові російської армії захопили психоневрологічний інтернат у місті Бородянка в Київській області. Омбудсман Людмила Денісова повідомила, що війська агресора замінували всі підходи до інтернату, прикриваючись підопічними та персоналом закладу, звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії.