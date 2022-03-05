Ярославський обіцяє зібрати мільярд доларів на допомогу харків'янам та відбудову міста

Бізнесмен Олександр Ярославський оголосив, що збирає гроші для допомоги харківʼянам.

Про це повідомляє Liga.net.

"Я переговорив із багатьма моїми друзями-бізнесменами з різних країн. Вони вражені героїзмом і не просто співчувають, а готові надати фінансову допомогу. За відгуками моїх друзів я бачу, що нам під силу зібрати для харків'ян навіть $1 млрд", – написав Ярославський на своїй сторінці у Фейсбуці.

Він планує запустити Програму міжнародної підтримки Харкова World4Kharkiv. Гроші мають витратитися на гуманітарну допомогу харківʼянам та відбудову міста.

Нагадаємо, що Олександр Ярославський очолює групу Development Construction Holding. Він народився у Маріуполі, вчився і проживав в Харкові та був президентом місцевого клубу "Металіст".

Сьогодні васлідок авіаударів у Харкові пошкоджено близько десяти багатоповерхівок. Упродовж кількох останніх днів російська армія обстрілює місто з артилерії, систем залпового вогню та ракет.