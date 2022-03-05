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Ярославський обіцяє зібрати мільярд доларів на допомогу харків'янам та відбудову міста

Бізнесмен заснував Програму міжнародної підтримки Харкова World4Kharkiv.

Ярославський обіцяє зібрати мільярд доларів на допомогу харків'янам та відбудову міста
Фото: rudenko.kiev.ua

Бізнесмен Олександр Ярославський оголосив, що збирає гроші для допомоги харківʼянам. 

Про це повідомляє Liga.net.

"Я переговорив із багатьма моїми друзями-бізнесменами з різних країн. Вони вражені героїзмом і не просто співчувають, а готові надати фінансову допомогу. За відгуками моїх друзів я бачу, що нам під силу зібрати для харків'ян навіть $1 млрд", – написав Ярославський на своїй сторінці у Фейсбуці.

Він планує запустити Програму міжнародної підтримки Харкова World4Kharkiv. Гроші мають витратитися на гуманітарну допомогу харківʼянам та відбудову міста.

Нагадаємо, що Олександр Ярославський очолює групу Development Construction Holding. Він народився у Маріуполі, вчився і проживав в Харкові та був президентом місцевого клубу "Металіст".

Сьогодні васлідок авіаударів у Харкові пошкоджено близько десяти багатоповерхівок. Упродовж кількох останніх днів російська армія обстрілює місто з артилерії, систем залпового вогню та ракет.  

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