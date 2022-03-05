Рівненщина та Дніпропетровщина вимагають закрити небо над Україною

У суботу, 5 березня, на позачерговій сесії Рівненські обласна та міська ради звернулися до президентів США і Франції, канцлера Німеччини, прем’єр-міністра Великобританії, генерального секретаря НАТО, урядів та парламентів країн-членів НАТО, послів та дипломатичного корпусу всіх держав НАТО з вимогою про закриття неба над Україною.

Про це повідомила пресслужба ОДА.

"В Україні 10-й день триває війна. За цей час загинули тисячі мирних українців, з них сотні дітей. Забрані життя наших громадян і руйнування спричинені здебільшого нальотами військової авіації та ракет, що тотально б’ють по українській території. Результати цього варварства бачить увесь світ. Ми просимо світову спільноту в термінову порядку закрити небо над Україною!" - наголосив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За таке рішення проголосували 51 депутат Рівненської обласної ради та 34 міської ради. Волонтери також долучилися до вимоги закриття неба і вже почали свій збір підписів від мешканців області.

Дніпропетровська обласна рада та депутати міської ради Дніпра також закликали НАТО закрити небо над Україною.

Такі самі звернення підписали депутати й інших міст і районів Дніпропетровщини. Зокрема, у Кам'янському, П'ятихатках, Синельниковому, Верхньодніпровську, Новомосковську. Просять закрити небо над Україною і мешканці регіону.