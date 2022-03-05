Втрати ворога за добу: 2 літаки, 5 вертольотів і безпілотник, - Генштаб ЗСУ

Трьох льотчиків взято у полон, одного знищено.

Підрозділи Збройних сил України знищили командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського. Також збито два літаки російських окупантів, п'ять вертольотів та один БПЛА ворога. Трьох льотчиків взято у полон, одного знищено.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На підступах до Броварів, у районі населеного пункту Перемога, що на Київщині, захисники України нанесли авіаційний удар по 15 окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів. Втрати ворога уточнюють.

Тим часом російські війська продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів, зокрема й із застосуванням бомбардувальної авіації по об’єктах цивільної інфраструктури. Так, сьогодні було завдано авіаудару по Білій Церкві, в результаті пошкоджено понад 20 житлових будинків.

В Ірпені внаслідок бомбардування пошкоджено залізничну колію та виведено з ладу потяг, що використовувався для евакуації мирного населення.

У Штабі також наголосили, що активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній (ПВК) для вербування особового складу на війну проти України. Так, у Ростові-на-Дону вже розгорнуто штаб ПВК "Вагнер".

Окупанти також продовжують використовувати російську масовку для підготовки відеорепортажів про “успішність” проведення "операції" на території України.

Нагадаємо, раніше ГУР Міноборони опублікувало список російських військових, які вторглися в Україну з Білорусі.