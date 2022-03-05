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Мешканці Запорізької області підтримують прохання Зеленського про закриття неба над Україною

Мешканці Запорізької області підтримують прохання Зеленського про закриття неба над Україною

Мешканці Запорізької області підтримують прохання Зеленського про закриття неба над Україною.

У Запорізькій області розпочався марафон на підтримку прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною. 

“Російська навала вже 10 днів завдає нищівних ударів не лише по військовим об'єктам, а і по цивільній інфраструктурі: школах, садочках, лікарнях. Кількість загиблих мирних людей зростає, серед них діти, жінки, літні люди”, – йдеться у повідомленн

Очільник Запорізької військової адміністрації Олександр Старух закликав жителів регіону активно долучитися до збору підписів та показати свою позицію. Першими до ініціативи долучились запорізька молодь та учасники волонтерського центру. 

“Переконаний, що ця позиція зрозуміла абсолютно кожному. Ми всі чекаємо від західних країн не лише стурбованості, а й конкретних кроків – закриття неба”, – наголосив керівник регіону.

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