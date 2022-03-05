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ГУР МО опублікувало список російських військових, які вторглися в Україну з Білорусі

«Ми вам покажемо, що таке справжня демілітаризація, знищуючи вас одного за одним!»

ГУР МО опублікувало список російських військових, які вторглися в Україну з Білорусі

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило cписок військовослужбовців двох підрозділів оперативного об'єднання повітряно-космічних сил РФ, зокрема, 11 А ВПС та ППО, які здійснюють вторгнення в Україну з боку Білорусі.

«Ви прийшли на нашу землю проводити спецоперацію з демілітаризації? Насправді ж убиваєте мирне населення! Ми вам покажемо, що таке справжня демілітаризація, знищуючи вас одного за одним!» – пообіцяли розвідники

У списку 42 прізвища із зазначенням військового звання, посади, номера посвідчення особи, дати та місця народження.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки опублікувало список російських льотчиків, які здійснюють авіанальоти на українські міста. 

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