Жителі Луганщини просять НАТО закрити небо над Україною

Жителі Луганської області звернулись до очільників країн-членів НАТО з підтримкою прохання президента України Володимира Зеленського про закриття неба через військові атаки Російської Федерації.

Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація.

"10 днів Луганщина чинить героїчний опір російським окупантам, допомагаючи нашим захисникам. Мирні мешканці Марківки, Сватового, Старобільська, Білокуракиного та Новопскова вийшли на акції проти «російських асвабодітєлєй». Ворог наносить авіаудари по Києву та Харкову, здійснює артобстріли та знищує наші міста і села. Аби зупинити військові злочини путинського режиму, люди зі всього світу просять закрити повітряний простір над Україною", - йдеться в повідомленні.

Луганська обласна військова адміністрація та інші органи влади влади звернулись із закликом до глав держав та урядів, парламентів та народів країн-членів НАТО підтримати прохання президента України про закриття неба.

Рішення підтримали й депутати місцевих рад Луганщини.

Нагадаємо, сьогодні в місті Білокуракине на Луганщині мирні мешканці вийшли на мітинг проти російських окупантів.