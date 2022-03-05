Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що всі ми разом витримали військову атаку Російської Федерації. Ворог продовжує бомбити наші міста та руйнувати інфраструктуру. Але усі разом українці відбудують свою країну.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Наш вільний народе! Ти зараз на висоті свого духу. На максимумі можливостей. Кожен військовий на лініях оборони. Кожен лікар, який рятує життя. Кожен пожежний, який зупиняє вогонь. Кожен підприємець, який продовжує роботу. Десятки й десятки інших професій. Мільйони людей. Які стали одним цілим. Наддержавою духу. Програмісти, які пішли в інформаційні війська. Усі, хто пішов у тероборону. Вчителі і вихователі, які не залишають дітей. Поліцейські. Державні службовці. Ми всі разом витримали удар. Ми всі разом відбудуємо нашу державу", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що це не просто слова і віра, це наша реальність.

"Херсон. Мелітополь. Бердянськ. Конотоп... Реальність усіх міст і містечок, сільських громад, які виганяють окупантів своєю рішучістю, єдністю. Площа Свободи у Херсоні – це вся Україна. Вулиці Конотопа, де місцеві кричать на окупантів, це Україна. Україна, яку ми знаємо, любимо, захищаємо і не віддамо жодному ворогу", - зазначив Зеленський.

Він додав, що протестувати, коли твоє місто окуповане, - це особливий героїзм.

"Коли не маєш зброї, а тобі відповідають пострілами. І ти не біжиш. Коли не маєш броні, а на тебе їде БТР. І ти не відходиш. Саме тому окупація – тимчасово! Вона штучна. Наші люди, наші українці не відступають. Не здаються. Не зупиняють спротиву. Вони кричать окупантам – йди додому. Як російський корабель! Відтісняють їх з нашої території. Перекривають їм дороги. Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, це крок до перемоги для всієї України. Це шанс на життя", - сказав президент.

Нагадаємо, 28 лютого українська делегація провела перші перемовини з представниками РФ у районі українсько-білоруського кордону. Перемовини завершилися тим, що під час них було "визначено низку пріоритетних тем, де намітилися певні рішення".

Другий раунд перемовин із РФ не дав результатів. Сторони домовлялися про гуманітарні коридори для мирних мешканців, які тікають від російської агресії. Однак російська армія продовжила бомбити житлові будинки українців.

Зокрема, в Чернігові війська РФ обстрілювали населені пункти авіаційними бомбами ФАБ-500. А в місті Біла Церква на Київщині зруйнували понад 20 будинків.

Третій етап заплановано на 7 березня.