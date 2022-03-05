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Збройні сили України під Миколаєвом знищили 70 окупантів. Ще 300 поранені

Очільник Миколаївщини порадив не переоцінювати якість російських військ. 

Збройні сили України під Миколаєвом знищили 70 окупантів. Ще 300 поранені
РСЗВ "Смерч"
Фото: censor.net.ua

По позиціях українських військ у Миколаївській області окупанти завдали трьох залпів з установки «Смерч». 

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

«Усі три мимо. У нас троє поранених, – написав він. – У відповідь ми зробили один залп. У підсумку у орків 300 поранених та 70 загиблих. Ось різниця між якістю наших військ. Не переоцінюйте їх!»

«Давайте займатися справами та готуватися до оборони. І брати приклад із Херсона!» – зазначив Віталій Кім. 

Нагадаємо, раніше очільник Миколаївської ОДА повідомив, що російських окупантів вибили з міста, там більше немає ворожої військової техніки. Багато техніки підбили, частину захопили. Також із зенітної установки українські захисники збили чотири вертольоти.

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