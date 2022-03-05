Збройні сили України під Миколаєвом знищили 70 окупантів. Ще 300 поранені

По позиціях українських військ у Миколаївській області окупанти завдали трьох залпів з установки «Смерч».

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

«Усі три мимо. У нас троє поранених, – написав він. – У відповідь ми зробили один залп. У підсумку у орків 300 поранених та 70 загиблих. Ось різниця між якістю наших військ. Не переоцінюйте їх!»

«Давайте займатися справами та готуватися до оборони. І брати приклад із Херсона!» – зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, раніше очільник Миколаївської ОДА повідомив, що російських окупантів вибили з міста, там більше немає ворожої військової техніки. Багато техніки підбили, частину захопили. Також із зенітної установки українські захисники збили чотири вертольоти.