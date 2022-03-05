Міжнародна спілка залізниць відсторонила Росію та Білорусь через агресію проти України

Сьогодні Міністерство інфраструктури України отримало офіційну відповідь від Міжнародної спілки залізниць (UIC) про відсторонення російської та білоруської залізниць від участі в організації до повернення мирної ситуації в Україні.
У UIC повідомили, що слідкують за ситуацією, і висловили солідарність з Українською залізницею у складні для країни часи.
«2 березня Міністерство інфраструктури направило офіційні листи до 11 найбільших і найвпливовіших організацій світу у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму», - нагадало міністерство.
Довідка: Міжнародна спілка залізниць (Union internationale des chemins de fer) — всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора. Спілку заснували 1922 року, штаб-квартира розташована в Парижі, членами UIC є 204 організації.