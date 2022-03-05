Міністр фінансів України: Ситуація не проста, та ми доводимо свою платоспроможність

Україна зараз мусить захищати наш фінансовий стан і забезпечувати платоспроможність. Ситуація не проста, але керована.

Про це сказав міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі одного українських телеканалів, пише 24 канал.

"Ми маємо перевиконання доходів за лютий на 24 мільярди гривень. Також наші банки нас підтримали. Підтримала Італія. Далі маємо допомогу від європейської комісії, від світового банку (1,8 мільярда доларів), інвестиційний банк надасть 600 мільйонів доларів. США можуть гарантувати запозичення від 1 мільярд доларів", – пояснив Марченко.

До того ж, він нагадав, що відбувся перший аукціон військових облігацій і анонсував другий аукціон.

"Є інтерес до наших облігацій, нам довіряють, у воєнний стан ми доводимо свою платоспроможність", – підсумував міністр фінансів.

Нагадаємо, 1 березня, міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся в онлайн-форматі з фінансовими лідерами країн "Великої сімки", а також Міжнародного валютного фонду та Світового банку.