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Для відновлення української економіки після війни буде потрібно сотні мільярдів доларів, – Нацбанк

Зараз обсяг добового ВВП становить половину від того, що був у мирний час.

Для відновлення української економіки після війни буде потрібно сотні мільярдів доларів, – Нацбанк
Фото: Українська економіка через вторгнення Росії скоротилася удвічі, – заступник голови Нацбанку

Українська економіка через вторгнення Росії скоротилася удвічі.

Про це заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg.

“Ми намагаємося контролювати нашу фінансову систему, але попередні підрахунки показують, що наш добовий ВВП становить лише половину від нормального, який був у мирних умовах”, – сказав Ніколайчук.

За його словами, тяжка економічна ситуація негативно впливає на публічні фінанси й резерви НБУ. А тому Україна неодмінно потребує допомоги міжнародної спільноти.

Ніколайчук припустив, що для відновлення економіки і повернення до нормального життя Україна після війни потребуватиме сотень мільярдів доларів.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес схвалити виділення України допомогу на суму 10 мільярдів доларів.

Європейський Союз підписав Меморандум з Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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