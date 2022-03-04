Найбільші банки України скасували комісії за безготівкові розрахунки на час війни

Українцям потрібні життєво важливі товари та послуги, оплата яких готівкою є додатковим фактором небезпеки.

Три найбільші українські банки: Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен Банк – оголосили про спільну ініціативу екстреної підтримки вітчизняного ринку безготівкових розрахунків в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Фінклуб.

"Заради безпеки кожного українця провідні оператори кешлес-ринку закликають український бізнес, всі торгові підприємства на час воєнного стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів банківськими картками», – йдеться у спільній заяві банків.

У ПриватБанку пояснили, що сьогодні українцям потрібні життєво важливі товари та послуги, оплата яких готівкою є додатковим фактором небезпеки для кожного.

"Наразі банками впроваджуються особливі пільгові умови роботи еквайрингу. Для клієнтів цих банків – торговців, які приймають банківські картки, – будуть скасовані еквайрингові комісії. Такі особливі умови еквайрингу діятимуть до кінця березня з можливою пролонгацією залежно від ситуації в країні", – заявили в банках.

Ці три банки встановили 86% усіх торговельних POS-терміналів у країні.

ПриватБанк встановив 248,868 тис. терміналів, Ощадбанк – 79,416 тис., Райффайзен Банк – 37,068 тис. (дані станом на 1 січня 2022 року).

У ПриватБанку наголосили, що максимальна безпека кожного українця є для них головним пріоритетом і використання сучасної платіжної інфраструктури, відмова від готівки є найкращим кроком для цього.

Ініціатива є відкритою для міжнародних платіжних систем, всіх банків, ритейлерів та інших зацікавлених сторін.

Великі мережі POS-терміналів встановили також Альфа-Банк (18,133 тис.), Укрсиббанк (7,519 тис.), Банк Восток (6,906 тис.), ПУМБ (6,235 тис.).