ЗСУ збили ще один штурмовик російських окупантів над Україною

За період відкритої війни вдалося знищити 37 літаків і 37 гелікоптерів противника.

Українські військові збили ще один російський штурмовик.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий Су-25 разом з пілотом", - написав головнокомандувач.

Фото: facebook/Головнокомандувач ЗС України

Фото: facebook/Головнокомандувач ЗС України

Залужний додав, що всього за час відкритої війни вдалося знищити 37 літаків і 37 гелікоптерів російського агресора.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, в небі над Волновахою у Донецькій області підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25.

На Харківщині поблизу селища Селекційне військові ЗСУ затримали коригувальника вогню російських окупантів.