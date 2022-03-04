Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок. Пожежу вдалось ліквідувати (оновлюється, пряма трансляція)
Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок. Пожежу вдалось ліквідувати (оновлюється, пряма трансляція)
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
У Київській області, в Одесі та на Волині повітряна тривога (оновлено)
У Київській області, в Одесі та на Волині повітряна тривога (оновлено)
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Генштаб ЗСУ озвучив п'ять змін у тактиці ворога
Генштаб ЗСУ озвучив п'ять змін у тактиці ворога
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Українські захисники вибили російських окупантів з Гостомеля
Українські захисники вибили російських окупантів з Гостомеля
Противник має втрати на всіх напрямках, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку, – Генштаб
Противник має втрати на всіх напрямках, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку, – Генштаб
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти не дали добро на зелений коридор для Херсонщини, – Лагута

Українська влада сформувала 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим.

Окупанти не дали добро на зелений коридор для Херсонщини, – Лагута
Геннадій Лагута
Фото: Херсон ОНЛАЙН

Окупанти не дали добра на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину.

Про це у Телеграмі написав голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

“Щойно мені повідомили, що окупанти не дали добра на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину”, – йдеться у повідомленні.

Українська влада було сформувала 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим.

“А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу”, – додав голова облдержадміністрації.

“Ми і далі будемо вимагати від окупантів можливості підвезення української гуманітарної допомоги! Також дякую меру Херсона Ігорю Колихаєву за ті зусилля, яких він докладає для забезпечення потреб жителів міста”, – додав Лагута.

Нагадаємо, у Херсонській області окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також