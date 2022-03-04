Окупанти не дали добро на зелений коридор для Херсонщини, – Лагута

Українська влада сформувала 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим.

Окупанти не дали добра на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину.

Про це у Телеграмі написав голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

“Щойно мені повідомили, що окупанти не дали добра на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину”, – йдеться у повідомленні.

Українська влада було сформувала 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим.

“А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу”, – додав голова облдержадміністрації.

“Ми і далі будемо вимагати від окупантів можливості підвезення української гуманітарної допомоги! Також дякую меру Херсона Ігорю Колихаєву за ті зусилля, яких він докладає для забезпечення потреб жителів міста”, – додав Лагута.

Нагадаємо, у Херсонській області окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар.