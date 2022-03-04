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Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок. Пожежу вдалось ліквідувати (оновлюється, пряма трансляція)
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Енергодар: окупанти знову зайшли в місто

Техніка загарбників рухається вулицями.

Російські окупаційні війська знову зайшли в місто-супутник Запорізької атомної електростанції.

Пресслужба НАЕК "Енергоатом" оприлюднила відео заходження техніки в Енергодар, а також фото окупантів біля міської ради.

"З обережністю ставтесь до інформаційних повідомлень, до яких ви звикли!", – застерегли в Енергоатомі мешканців Енергодара.

Фото: Енергоатом

Фото: Енергоатом

Фото: Енергоатом

Фото: Енергоатом

Раніше мер Енергодара Дмитро Орлов записав звернення до мешканців міста, в якому наголосив, що російські військові "в мирне населення не стріляли, а якщо стріляли, то тільки холостими набоями". Мер попросив не чинити спротиву, "не провокувати" окупаційні війська. 

У НАЕК "Енергоатом" вважають, що це звернення могло бути записано під дулом автомата.

Нагадаємо, вчора російські війська обстрілювали Енергодар і розташовану в місті ЗАЕС, у результаті чого на території атомної станції почалася пожежа. Персонал станції не постраждав. Загинули троє українських військових-захисників, ще двох поранено.

Перед тим 1 березня російські війська підійшли до блокпоста Енергодара. Після зустрічі з російськими окупантами міський голова Енергодара написав у своєму Telegram-каналі, що "уже втретє!!! Енергодар стає щільною стіною на в’їзді до міста, блокуючи вхід окупантам. Тисячі людей прийшли показати, що їх НЕ ПОТРІБНО рятувати... Результати станом на зараз. Уже вкотре наполегливо рекомендовано непрошеним "гостям" не підходити до міста".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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