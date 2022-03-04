Уряд спростив правила перетину кордону для сиріт

Зміни прийняті оскільки багато громадських об’єднань, які працюють за кордоном з дітьми, готові організувати виїзд дітей групами.

Уряд спростив правила перетинання державного кордону під час війни для дітей-сиріт, дітей, які виховуються у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, під опікою, піклуванням і не досягли 18-річного віку.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Зміни прийняті оскільки багато громадських об’єднань, які працюють за кордоном з дітьми, готові організувати виїзд дітей групами.

“Зазначеними змінами передбачено, що виїзд за межі України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання і не досягли 18-річного віку, здійснюється у супроводі законного представника або іншої уповноваженої ним особи за наявності письмового погодження органу опіки та піклування чи військовою адміністрацією”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима, або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків.