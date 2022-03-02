Гуманітарна або технічна допомога надходитиме без застосування заходів митного контролю

Кабмін спростив порядок використання коштів резервного фонду державного бюджету на час дії воєнного стану.

Гуманітарна або технічна допомога надходитиме без зволікань і застосування заходів митного контролю – на підставі спрощеної декларації.

Про таке рішення уряду розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також Кабмін спростив порядок використання коштів резервного фонду державного бюджету на час дії воєнного стану, що дозволить швидко ухвалювати рішення для виділення коштів на потреби української армії.

Зараз уряд активно напрацьовує механізми стабільних постачань продуктів харчування, ліків і товарів першої необхідності в усій країні.

“Працює Координаційний центр забезпечення продовольчими продуктами, ліками, питною водою та пальним під керівництвом першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко”, – йдеться в повідомленні.

Також працює Центр координації гуманітарної допомоги під керівництвом віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Нагадаємо, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців закликало надати Україні гуманітарної допомоги на 1,7 млрд гривень.