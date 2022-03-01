ООН закликає надати Україні гуманітарну допомогу на 1,7 млрд доларів

За оцінками ООН, найближчими місяцями 12 млн людей в Україні та 4 млн українських біженців у сусідніх країнах потребуватимуть допомоги та захисту через російську агресію.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців закликало надати Україні гуманітарної допомоги на 1,7 млрд гривень. Про це сьогодні повідомила пресслужба Верховного комісара.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді заявив, що це може стати найбільшою кризою з біженцями в Європі цього століття.

За оцінками ООН, найближчими місяцями 12 мільйонів людей в Україні та 4 мільйони українських біженців у сусідніх країнах потребуватимуть допомоги та захисту через російську агресію. У зв'язку з цим уже впродовж наступних трьох місяців ООН закликає надати 1,1 млрд доларів. Програма включає багатоцільову грошову допомогу найбільш уразливим верствам населення, продовольчу допомогу, водопостачання та санітарію, підтримку медичних та освітніх послуг, а також допомогу у притулку для відновлення пошкоджених будинків.

План також передбачає надання підтримки владі України для обслуговування та створення транзитних і приймальних центрів для переміщених осіб і запобігання гендерному насильству.

Міжвідомчий регіональний план реагування на ситуацію з біженцями (РПР) передбачає попереднє виділення 550,6 млн доларів на допомогу біженцям у сусідніх країнах: Польщі, Молдові, Угорщині, Румунії, Словаччині та інших, куди українці прямують у пошуках притулку. Для вимушених біженців залучені кошти допоможуть організувати притулок, предмети першої необхідності, грошову допомогу, а також психіатричну та психосоціальну підтримку.

Глава гуманітарної допомоги ООН Мартін Ґріффітс заявив, що «це найтемніший час для народу України».

«Сім'ї з маленькими дітьми ховаються в підвалах і на станціях метро або рятуються втечею під жахливі звуки вибухів і завивання сирен. Число постраждалих швидко зростає... Нам потрібно посилити нашу відповідь зараз, щоб захистити життя та гідність простих українців», - сказав він.

Нагадаємо, за даними прикордонних служб, від початку російського вторгнення за межі України виїхали понад 520 тис. громадян.