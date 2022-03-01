Кулеба: маємо запустити один чіткий сигнал: росіянин – це значить варвар

Українська дипломатія запустила маховик тиску на Росію на всіх фронтах. Цей маховик вже перетворюється на коток, який проїде по російській економіці та бізнес-інтересах усіх, хто підтримує війну.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Триває шостий день народної війни України проти російських загарбників. Вони прийшли на нашу землю вбивати наших людей і руйнувати наші міста. Попри те, що Путін обрушив на Україну всю свою армію, Україна не здалася та не впала. Це справило надзвичайне враження на весь світ. Українська дипломатія запустила маховик тиску на Росію на всіх фронтах. Цей маховик вже перетворюється на коток, який проїде по російській економіці, російських бізнес-інтересах у світі, по можливостях для всіх, хто підтримує війну”, – заявив він.

Кулеба наголосив, що протистояння з Росією виходить на новий рівень.

“Ракетні обстріли Харкова, Києва, інших міст України, вбивства та страждання наших дітей у підвалах, лікарнях – усе це дозволяє нам з повним правом по всьому світу запустити один чіткий сигнал: росіянин – це значить варвар”, – підкреслив він.

Міністр звернувся до українців доносити цю інформацію по всьому світу.

“Ми показали усьому світу, що Путіна можна та потрібно бити за його поведінку. І не лише Путіна, а кожного, хто поряд з ним в останні роки створював ілюзію, що він має достатньо сил і для руйнування України, і кинути світ у морок війни”, – додав Кулеба.

Кулеба пообіцяв, що за всі міжнародні злочини Путін відповість у судах: “Ворог вже надломився... Я переконаний, що ми переможемо. Бо, по суті, ми відкрили другий дипломатичний фронт. Світ об'єднався та тисне на Росію... Це і є наш другий дипломатичний фронт”.

Нагадаємо, Кулеба раніше заявив, що найкращим рішенням для Європейського Союзу зараз є прийняття України як повноправного члена до свого складу.