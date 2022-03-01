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"Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити ЄС – негайно прийняти Україну до свого складу", – Кулеба

"Історичні часи вимагають великих та історичних рішень, які здатні докорінно змінити динаміку подій". 

"Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити ЄС – негайно прийняти Україну до свого складу", – Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Найкращим рішенням для Європейського Союзу зараз є прийняття України як повноправного члена до свого складу.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, поки в Європарламенті відбувається засідання.

"Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європейський Союз — це негайно прийняти Україну до свого складу. Просто зараз зробити Україну повноправним членом ЄС. Історичні часи вимагають великих та історичних рішень, які здатні докорінно змінити динаміку подій. Це рішення — саме таке", – написав він.

У ЄС поки що сказали, що "вітають надання Україні статусу кандидата в члени". Україна ж вимагає повноправного членства.

Кандидатами на членство в ЄС є Туреччина (з 1987 року), Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Сербія. Перемовний процес щодо членства триває десятиліттями. 

Учора президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Підписання відбулося на тлі барикад та окопів, зведених у звʼязку з повномасштабним вторгненням Росії. Сьогодні представник України при ЄС Всеволод Ченцов передав її постійному представнику Франції, яка головує в Раді Євросоюзу.

Поки що заявку України підтримали країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія і Словенія та Угорщина. 

Зеленський під час виступу в Європарламенті наголосив: "Шановні. У нас дуже мотивований народ. Дуже. Ми боремося за наші права, свободу, за життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося, щоб бути рівноправними членами Європи. І я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такими є. З нами Європейський Союз точно буде міцніший. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми як мінімум такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами, що ви нас не відпускаєте, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ – темряву. Слава Україні!"

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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