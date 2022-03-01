ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
ГоловнаСуспільствоВійна

"Доведіть, що ви разом з нами, що ви нас не відпускаєте. І тоді життя переможе", – виступ президента в Європарламенті

Президент зазначив, що з Україною ЄС стане сильнішим. Без Євросоюзу Україна буде самотньою.

Україна обʼєднала всі країни Європейського Союзу, але надто високою ціною. Це тисячі загиблих людей, дві революції, одна війна і 5 днів повномасштабного вторгнення Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу в Європарламенті.

"Я не говорю з папірця, тому що папірці в житті моєї держави закінчились. Все це реальність. Загиблі люди. І ви знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні життя за цінності, за права, свободу, просто за бажання бути рівними, такими самими, як ви", – звернувся президент до спільноти Європейського Союзу.

Україна у війні віддає найсильніших громадян.

"Ми дуже часто любимо говорити, що ми всіх переможемо. І я дуже радий, що зараз ви бачите це. І ми точно всіх переможемо. Є такий вираз – український вибір Європи. Те, чого ми прагнули, до чого йшли і йдемо. І я дуже хотів би, щоб у вас звучав вибір Європою вже України. У мене є пару хвилин поспілкуватися з вами, тому що такі невеличкі в нас перерви через постійні обстріли і ракетні удари", – зазначив він.

Президент нагадав, що вранці дві крилаті ракети вдарили по Харкову. Місту, де завжди було дуже багато росіян, де найбільша кількість університетів України. І по цьому місту, по площі Свободи, яка є найбільшою в Європі, вдарили дві ракети.

"Ми боремося просто за свою землю. За свою свободу. І незважаючи на те, що зараз заблоковані всі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і державу не зайде. Кожна площа сьогоднішнього дня, як би вона не називалась, буде називатись площею Свободи. Ніхто не зламає нас", – підкреслив президент.

Загинули 16 дітей, і знову президент Путін скаже, що це якась операція і вони бʼють по військовій інфраструктурі.

"Де наші діти, на яких військових заводах вони працюють, на яких обʼєктах, може, вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив! Шановні. У нас дуже мотивований народ. Дуже. Ми боремося за наші права, свободу, за життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося, щоб бути рівноправними членами Європи. І я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такими є. З нами Європейський Союз точно буде міцніший. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми як мінімум такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами, що ви нас не відпускаєте, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ – темряву. Слава Україні!" – заявив президент.

Зал європарламентарів аплодував йому стоячи.

Нагадаємо, вчора президент Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Підписання відбулося на тлі барикад та окопів, зведених у звʼязку з повномасштабним вторгненням Росії. Сьогодні представник України при ЄС Всеволод Ченцов передав її постійному представнику Франції, яка головує в Раді Євросоюзу.

Поки заявку України підтримали країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія і Словенія та Угорщина. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також