"Доведіть, що ви разом з нами, що ви нас не відпускаєте. І тоді життя переможе", – виступ президента в Європарламенті

Україна обʼєднала всі країни Європейського Союзу, але надто високою ціною. Це тисячі загиблих людей, дві революції, одна війна і 5 днів повномасштабного вторгнення Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу в Європарламенті.

"Я не говорю з папірця, тому що папірці в житті моєї держави закінчились. Все це реальність. Загиблі люди. І ви знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні життя за цінності, за права, свободу, просто за бажання бути рівними, такими самими, як ви", – звернувся президент до спільноти Європейського Союзу.

Україна у війні віддає найсильніших громадян.

"Ми дуже часто любимо говорити, що ми всіх переможемо. І я дуже радий, що зараз ви бачите це. І ми точно всіх переможемо. Є такий вираз – український вибір Європи. Те, чого ми прагнули, до чого йшли і йдемо. І я дуже хотів би, щоб у вас звучав вибір Європою вже України. У мене є пару хвилин поспілкуватися з вами, тому що такі невеличкі в нас перерви через постійні обстріли і ракетні удари", – зазначив він.

Президент нагадав, що вранці дві крилаті ракети вдарили по Харкову. Місту, де завжди було дуже багато росіян, де найбільша кількість університетів України. І по цьому місту, по площі Свободи, яка є найбільшою в Європі, вдарили дві ракети.

"Ми боремося просто за свою землю. За свою свободу. І незважаючи на те, що зараз заблоковані всі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і державу не зайде. Кожна площа сьогоднішнього дня, як би вона не називалась, буде називатись площею Свободи. Ніхто не зламає нас", – підкреслив президент.

Загинули 16 дітей, і знову президент Путін скаже, що це якась операція і вони бʼють по військовій інфраструктурі.

"Де наші діти, на яких військових заводах вони працюють, на яких обʼєктах, може, вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив! Шановні. У нас дуже мотивований народ. Дуже. Ми боремося за наші права, свободу, за життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося, щоб бути рівноправними членами Європи. І я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такими є. З нами Європейський Союз точно буде міцніший. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми як мінімум такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами, що ви нас не відпускаєте, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ – темряву. Слава Україні!" – заявив президент.

Зал європарламентарів аплодував йому стоячи.

Нагадаємо, вчора президент Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Підписання відбулося на тлі барикад та окопів, зведених у звʼязку з повномасштабним вторгненням Росії. Сьогодні представник України при ЄС Всеволод Ченцов передав її постійному представнику Франції, яка головує в Раді Євросоюзу.

Поки заявку України підтримали країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія і Словенія та Угорщина.