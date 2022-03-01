Запрацював міжнародний гуманітарний штаб при Львівській митниці

Завдання – спрямувати всю роботу на допомогу українській армії, волонтерам та громадянам, які хочуть підтримати нашу країну у час війни.

Відсьогодні 1 березня розпочинає роботу міжнародний гуманітарний штаб при Львівській митниці “Допомогти UALviv”, створений спільно з волонтерами.

“Не можна залишатись осторонь, коли на нашу землю з війною пішли дві сусідні країни, коли вороги бомблять Київ і Харків, Чернігів і Суми. Коли нелюди пробують захопити українські міста і села. В час, коли наші збройні сили героїчно обороняють свої позиції, а прості люди голіруч знешкоджують міни і беруть в полон загарбників. Ми гуртуємось. Активісти нашого штабу – працівники Львівської митниці та волонтери”, – зазначив в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков.

Завдання Штабу – спрямувати всю роботу на допомогу українській армії, волонтерам та громадянам, які хочуть підтримати нашу країну у час війни та забезпечити безперешкодне переміщення гуманітарних вантажів і всього необхідного для Збройних Сил України.

З часом перелік функцій буде розширюватись.

Контакти Штабу: +38 093 450 82 97, +38 093 450 82 91. E-mail: info.dopomohtyua@gmail.com.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив про створення електронної платформи Гуманітарного штабу Києва, до роботи якого можуть приєднуватись всі, хто може допомагати.