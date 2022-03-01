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Херсонців закликають сидіти вдома - евакуація НЕ оголошувалася, міськрада говорить про провокації

Людей просять не сідати в незнайомі авто.

Херсонців закликають сидіти вдома - евакуація НЕ оголошувалася, міськрада говорить про провокації
Фото: Херсон

Херсонська міська влада закликає мешканців міста не виходити вулицю - влада НЕ оголошувала евакуацію. Про це йдеться у зверненні міськради до населення.

"УВАГА!!! У місті не проводять евакуацію!!! ЦЕ ПРОВОКАЦІЯ!! Не сідати у незнайомі авто, не виходьте на вулицю!!" - закликає влада.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович у ранковому зверненні сказав, що Херсон нині є однією з найгарячіших точок. Поодинокі групи піхоти противника робили спроби проникнути в місто, а ЗСУ та інші військові знищують їх. Снаряди поцілили у два девʼятиповерхові будинки.

Ворог почав брати в полон цивільних херсонців. Місцеві кажуть, що всю ніч херсонці, які вміють зварювати метал, у промисловому масштабі виробляли протитанкові їжаки.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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