Херсонців закликають сидіти вдома - евакуація НЕ оголошувалася, міськрада говорить про провокації

Херсонська міська влада закликає мешканців міста не виходити вулицю - влада НЕ оголошувала евакуацію. Про це йдеться у зверненні міськради до населення.

"УВАГА!!! У місті не проводять евакуацію!!! ЦЕ ПРОВОКАЦІЯ!! Не сідати у незнайомі авто, не виходьте на вулицю!!" - закликає влада.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович у ранковому зверненні сказав, що Херсон нині є однією з найгарячіших точок. Поодинокі групи піхоти противника робили спроби проникнути в місто, а ЗСУ та інші військові знищують їх. Снаряди поцілили у два девʼятиповерхові будинки.

Ворог почав брати в полон цивільних херсонців. Місцеві кажуть, що всю ніч херсонці, які вміють зварювати метал, у промисловому масштабі виробляли протитанкові їжаки.