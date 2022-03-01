З початку війни на Київщині загинули 19 цивільних, серед них дитина

Триває досудове розслідування за фактами ракетних обстрілів населених пунктів регіону військами Росії.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Дії країни-агресора кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

“За даними слідства, військовослужбовці Російської Федерації ведуть масований обстріл по житлових кварталах населених пунктів Київщини”, – зазначили у прокуратурі.

Так, увечері 28 лютого ворожі ракети влучили у п’ятиповерховий гуртожиток у м. Васильків і триповерховий гуртожиток у м. Біла Церква.

Через обстріли в с. Калинівка Фастівського району зруйновано три житлові будинки. На території області зафіксовано пошкодження снарядом будівлі пологового будинку.

Унаслідок обстрілів загарбників зруйновано інфраструктуру міст, поранення отримали п’ять мирних мешканців, четверо загинули.

Загалом від початку вторгнення збройних сил РФ до України на території Київської області загинули 19 цивільних осіб, з них 1 дитина.

Прокурори продовжують фіксувати та документувати всі випадки порушення міжнародного гуманітарного права підрозділами збройних сил РФ.

Розслідування відбувається за процесуального керівництва органів прокуратури Київської області.

Нагадаємо, згідно з попередньою інформацією МОЗ, за п'ять днів війни з російськими окупантами в Україні серед цивільного населення загинуло 352 людини, з них 16 дітей.