"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів

Станом на ранок першого березня російські військові залишили будівлю міської ради Бердянська. Проте вони досі в місті.

Як розповів LB.ua один з місцевих жителів, учора на мітинг перед міською радою зібралося більше ніж 300 людей. Люди кричали росіянам, щоб ті йшли геть, вигукували "Путін - х...йло" і "Рускій воєнний корабль, іді нах...й!"

У відповідь росіяни пообіцяли піти з міста, якщо протестувальників буде ще більше. “Вони нам сказали: треба, щоб більше людей вийшло, щоб ми могли сказати про це командиру та піти з міста”, - розказав LB.ua місцевий мешканець.

Коли на мітинг вийшло стільки бердянців, що вони вже не поміщались на площі, частина окупантів сіла у вантажівку й поїхала. Водночас місцеві впевнені, що залишати місто росіяни бояться, бо за містом їх захоплять або знищать наші військові.

Містяни розповідають, що моральний стан загарбників на дуже низькому рівні, в них не вистачає їжі.

“Вони зайшли в місто тому, що були голодні і немиті. Перше, що зробили: захопили супермаркет. Потім наш літак по них дві ракети випустив, і вони в місто сховались. Поки вони грабували маркет, місцеві їм цукор засипали в бензобаки”, - каже житель Бердянська.

Наразі в місті від 300 до 500 окупантів. За словами місцевих, росіянам сказали охороняти об’єкти. “Ми питали в них, чого ви досі не пішли. Вони сказали, що охоронятимуть 26 об’єктів. Питання лише, від кого”, - кажуть місцеві.

Нагадуємо, що станом на вчорашній ранок усі адмінбудівлі в Бердянську були захоплені росіянами. Окупанти почали забирати в людей телефони. Одного чоловіка застрелили, ще одного поранили.

Міська влада відмовилася від співпраці з окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився.