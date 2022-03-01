Міста тримають оборону, моральний дух противника знижується, - ЗСУ

Зафіксовано випадки дезертирства росіян і добровільної здачі в полон цілими підрозділами.

З початку доби російські війська проводили перегрупування військ і завдавали ракетно-бомбових ударів з повітря. Зафіксовано спроби висадити тактичні десанти та закинути диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

Про це йдеться в ранковому зведенні.

За даними ЗСУ, станом на 6:00 1.03.2022 на Сіверщині тривають оборонні бої з метою недопущення просування противника до столиці з північно-східного напрямку.

У передмісті Чернігова зауважено появу окремих ДРГ противника, які за підтримки броньованої техніки намагались прорватись у місто, але були знищені українськими захисниками.

На інших напрямках танкові і механізовані частини ЗС України за підтримки авіації та артилерії продовжують оборонні бої на зайнятих рубежах. Здійснюється вогневе ураження противника всіма наявними засобами.

На Слобожанщині механізовані бригади та БТГр Десантно-штурмових військ зі складу оперативного угруповання знищують живу силу та військову техніку російських окупантів, що намагається вклинитись, і відновили положення по першому рубежу оборони.

Угруповання сил оборони Києва продовжує захищати місто, утримувати зовнішні рубежі оборони та критично важливі об’єкти державної інфраструктури, не допускаючи наближення окупаційних підрозділів до передмість столиці. Тривають активні заходи з виявлення та знищення ДРГ противника, який, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, перевдягається у військову форму Збройних сил, Національної гвардії та Національної поліції України, щоб проникнути до Києва через бойові порядки наших військ.

Стійка оборона наших військ стрімко знижує моральний дух противника та його волю до перемоги. Зафіксовано випадки дезертирства та добровільної здачі в полон цілими підрозділами.

Нагадаємо, за останню добу Повітряні сили України знищили п'ять винищувачів, а "байрактари" - два танки та ЗРК "Бук".