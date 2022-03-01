ЗСУ збили 5 винищувачів росіян за день, "байрактарами" знищили два "буки"

За попередніми даними, збиті винищувачі - це Су-30 та Су-35.

Під час нальоту окупантів на Васильків і Бровари винищувачі ЗСУ перехопили та збили два російські літаки, ще три літаки РФ були збиті комплексами С-300. Про це повідомляє Військове телебачення України.

Загалом 28 лютого було збито 5 винищувачів окупантів, за попередніми даними, це Су-30 та Су-35.

Також у повідомлені йдеться про те, що поблизу Києва українські зенітники збили крилату ракету та один вертоліт за допомогою зенітних комплексів "Бук-М1". Українські штурмовики Су-25 протягом доби неодноразово завдавали ударів по колонах бронетехніки на Київщині та Житомирщині. Бомбардувальники українських повітряних сил Су-24 М завдали чотирьох бомбових ударів по танкових, механізованих колонах і колонах з паливними матеріалами на Чернігівщині та поблизу Бердянська.

Крім того, "байрактарами" ЗСУ знищили танк і два ЗРК "Бук".