Зеленський нагородив 12 захисників України від російської агресії, шістьох - посмертно

"Вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному, хто боронить нашу свободу!".

Президент Володимир Зеленський присвоїв державні нагороди 12 військовослужбовцям, які захищали Україну від агресії Російської Федерації.

Про це президент заявив у своєму відеозверненні.

"Щирі співчуття всім, хто втратив рідних та близьких у цій війні. Вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному, хто боронить нашу свободу! Перед тим як звернутись до вас, я підписав указ про присвоєння звання Героя України 12 нашим захисникам", - сказав Зеленський.

Так, держнагороди присвоєні: