Атака Росії на Харків - це однозначно воєнний злочин, - Зеленський

"Купувати російські товари зараз – це платити гроші за вбивство людей".

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до громадян заявив, що за п'ять днів Російська Федерація завдала по Україні 56 ракетних ударів, було випущено 113 крилатих ракет.

"Ось така вона «братська дружба». І світ знає, що потрібно робити. Говорив сьогодні про це з партнерами", - сказав зеленський.

Президент наголосив, що російські війська сьогодні жорстоко обстріляли Харків із реактивної артилерії.

"Це однозначно воєнний злочин. Мирне місто. Мирні житлові райони. Жодного військового об'єкта. Десятки записів очевидців доводять, що це – не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють. За цей злочин точно буде трибунал. Міжнародний. Це - порушення всіх конвенцій. Ніхто у світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей", - наголосив Зеленський.

"Тут Україна. Тут Європа. Тут 2022 рік. Зло, озброєне ракетами, бомбами й артилерією, треба зупинити негайно. Знищити економічно. Показати, що людяність уміє себе захищати. Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів", - додав президент

Він також заявив, що Росія, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Радбезу ООН. Їй державі треба закрити вхід до всіх портів, каналів та аеропортів світу.

"Така держава не має отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів. Купувати російські товари зараз – це платити гроші за вбивство людей", - зазначив Зеленський.

"Мирний, гордий, сильний Харків. Ти таким завжди був. Ти таким завжди будеш. Витримаємо й це. Захистимо Україну. Допоможемо кожному, хто постраждав від нелюдського вторгнення. Чернігів, Охтирка, Суми, Гостомель, Васильків, Херсон, Маріуполь, Донецьк та всі інші міста й селища нашої рідної країни побачать мирне й безпечне життя", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства".

раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” по мирних містах і селах України.

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - зазначив він.