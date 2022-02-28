Уже є три конструктивні реакції на заявку України щодо вступу до ЄС - Жовква

Заявка України про вступ до ЄС за спеціальною процедурою вже перебуває на столі у вищого керівництва ЄС. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Він повідомив, що вже є перші конструктивні реакції з боку кабінетів усіх трьох президентів Європейського Союзу.

"Україна, безумовно, заслужила на початок відповідного процесу. Давно заслужила. А особливо в ці важкі часи. Дуже сподіваємось, що брюссельська бюрократія цього разу буде навдивовижу конструктивною та реагуватиме нетрадиційно швидко. І що звернення України не потоне в потоці загальних слів і пояснень. Зробимо все для цього", - зауважив Жовква.

Водночас він повідомив, що вже сім країн - учасниць Євросоюзу підтримали позицію Києва.

"На сьогоднішній вечір вже маємо підтримку семи столиць країн ЄС. Президенти Болгарії, Чехії, Литви, Естонії, Латвії, Польщі, Словаччини та Словенії висловили таку підтримку у відкритому листі. Інші обов’язково будуть на черзі", - сказав Жовква.

Він повідомив, що 1 березня президент Зеленський детально роз'яснить очікування України щодо членства у своєму виступі перед високими представниками Європейського Союзу на надзвичайній сесії Європейського парламенту.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, президент України підписав листа головуючому в ЄС президенту Франції Емманюелю Макрону, у якому повідомляється про бажання і готовність України подати заявку на членство в ЄС відповідно до статті 49 Договору про ЄС.

До листа додано Спільну заяву найвищих представників органів влади - президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра, у якій пояснюються мотиви та підстави такого кроку.